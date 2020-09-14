Малина выводит из организма токсины и снижает уровень сахара

Российские диетологи утверждают, что употребление малины очищает организм от токсинов и снижает сахар в крови. Причём эту ягоду можно есть как в свежем, так и в замороженном виде.

Врачи отмечают, что малина — источник огромного количества витаминов и минералов, способных защитить организм от многих заболеваний. Кроме того, этот суперпродукт способствует омоложению кожи.

Витамин C, содержащийся в малине, поддерживает иммунитет, а также помогает избавиться от инфекционных заболеваний. Марганец и витамин К укрепят кости, а клетчатка улучшает пищеварение.

Плоды и листья малины полезны при простуде и гриппе в качестве природного жаропонижающего и потогонного средства. Кроме того, малина обладает кровоостанавливающим действием.

Особенно малина полезна при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гипертонии и малокровии.