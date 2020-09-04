Кардиолог Юрий Беленков назвал плюсы и минусы лишнего веса

Кардиолог Юрий Беленков в эфире ТВ-канала "Россия 1" перечислил плюсы лишних килограммов.

Он пояснил, что есть чёткие медицинские показатели, которые указывают на опасное для здоровья ожирение, но не стоит полностью избавляться от жира.

"Толстых не сдувает ураганом. Это, конечно, шутка, но на самом деле жир тоже нужен, так как он участвует в работе обменных процессов, создает физическую защиту для внутренних органов и опорно-двигательного аппарата, и так далее. Достаточно вспомнить, что все гормоны синтезируются организмом на основе жиров", — пояснил специалист.

Кроме того, жир снабжает организм энергией.

"Если организму нужна энергия, то сперва расходуется глюкоза, а затем в ход идет жировая ткань. Жир отвечает за работу множества важных метаболических процессов. Холестерин — тоже жир, а без него не может функционировать головной мозг. Жировая ткань выделяет гормоны, в частности, противовоспалительные, противоатеросклеротические, и так далее. Роль жировой ткани очень глубоко переплетена с функциями белков и углеводов", — пояснил Беленков.

Жир необходим организму, но из-за чрезмерной жировой прослойки у человека могут развиться серьёзные заболевания.