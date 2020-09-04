Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Владимир Познер: Америка теряет свою привлекательность
В Австралии нашли метеоритный кратер диаметром пять километров
Уткин о лидерстве "Спартака": "Иногда на первое место выскакивает прыщ"
Специалист развеял популярный миф о плавленом сыре
Исследователи раскрыли истинный размер доисторической гигантской акулы
Минэкологии: не нужно кормить диких птиц
Россиянин Марков установил рекорд восхождения на Эльбрус
Антимонопольщики объяснили, как банки вводят в заблуждение россиян
Турсезон в Крыму продлится ещё два месяца

Кардиолог Юрий Беленков назвал плюсы и минусы лишнего веса

Здоровье

Кардиолог Юрий Беленков в эфире ТВ-канала "Россия 1" перечислил плюсы лишних килограммов.

Кардиолог Юрий Беленков назвал плюсы и минусы лишнего веса

Он пояснил, что есть чёткие медицинские показатели, которые указывают на опасное для здоровья ожирение, но не стоит полностью избавляться от жира.

"Толстых не сдувает ураганом. Это, конечно, шутка, но на самом деле жир тоже нужен, так как он участвует в работе обменных процессов, создает физическую защиту для внутренних органов и опорно-двигательного аппарата, и так далее. Достаточно вспомнить, что все гормоны синтезируются организмом на основе жиров", — пояснил специалист.

Кроме того, жир снабжает организм энергией.

"Если организму нужна энергия, то сперва расходуется глюкоза, а затем в ход идет жировая ткань. Жир отвечает за работу множества важных метаболических процессов. Холестерин — тоже жир, а без него не может функционировать головной мозг. Жировая ткань выделяет гормоны, в частности, противовоспалительные, противоатеросклеротические, и так далее. Роль жировой ткани очень глубоко переплетена с функциями белков и углеводов", — пояснил Беленков.

Жир необходим организму, но из-за чрезмерной жировой прослойки у человека могут развиться серьёзные заболевания.

Последние материалы
Исследователи раскрыли истинный размер доисторической гигантской акулы
Минэкологии: не нужно кормить диких птиц
Антимонопольщики объяснили, как банки вводят в заблуждение россиян
Турсезон в Крыму продлится ещё два месяца
Регионам хотят запретить снижать прожиточный минимум
ФСБ задержала 13 человек, готовивших теракты в школах
Утончённость и безупречный стиль: специалист оценила имидж Тихановской
Нагрев асфальта приводит к загрязнению воздуха
Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 84 регионах России
СМИ нашли у родни министра Мантурова отель Hilton 5* в центре Москвы
Популярное
Шоу-бизнес
Подписчики раскритиковали ноги 44-летней Даны Борисовой в мини-шортах

Дана Борисова 2 сентября поздравила Елену Проклову с днём рождения, опубликовав несколько снимков с актрисой.

Подписчики раскритиковали ноги 44-летней Даны Борисовой в мини-шортах
Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального
Методы диагностики
Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального
Общество
Актриса Анна Снаткина показала фото дочери-первоклассницы
Общество
Малоимущие семьи получат от 30 тысяч рублей на решение текущих проблем
Руслан Веснянко Блуждающий политик Саакашвили: нынче здесь, завтра — там Руслан Веснянко Василий Амирджанов Сергей Лавров обнаружил в Белоруссии экстремистов Василий Амирджанов Антон Евсеев Мельница мифов: Цезарь и кесарево сечение Антон Евсеев
Комментарии
Николай Межевич рассказал, как надо отвечать Западу в деле Навального
Белоруссии давно пора менять систему
Николай Межевич рассказал, как надо отвечать Западу в деле Навального
Зюганов: Гитлер сжигал в печах всякую сволочь
Николай Межевич рассказал, как надо отвечать Западу в деле Навального
Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального
Николай Межевич рассказал, как надо отвечать Западу в деле Навального
Украина грозит Белоруссии жёсткими мерами
С бизнеса готовятся взыскать триллион рублей долгов
С бизнеса готовятся взыскать триллион рублей долгов
Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального
Николай Стариков: "Лукашенко — не тот человек, который уходит"
Николай Межевич рассказал, как надо отвечать Западу в деле Навального
Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального
Как в России вернуть власть народа
Как в России вернуть власть народа
Как в России вернуть власть народа
Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального
Как в России вернуть власть народа
Как в России вернуть власть народа
Россияне просрочили кредитов и займов на триллион рублей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников