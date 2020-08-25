Наталья Денисова: "Дети на грудном вскармливании намного реже болеют"

Китайские учёные выяснили, что в грудном молоке содержатся соединения, которые способны подавлять частицы COVID-19. О том, может ли грудное молоко защитить ребёнка от коронавируса, рассказала диетолог центра в ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Наталья Денисова.

"Грудное молоко создано природой для того, чтобы обеспечить максимальную защиту ребёнку от инфекционного заболевания. Там содержатся уже готовые антитела.

Как правило, дети, которые питаются материнским молоком, не подтверждены инфекционным заболеваниям. Поэтому педиатры всего мира за то, чтобы как можно дольше, как можно чаще кормить детей именно грудным молоком, а не применять заменители, если, конечно, нет каких-то противопоказаний.

В состав грудного молока входит большое количество иммуноглобулинов, которые защищают организм ребёнка от воздействия различных инфекционных агентов, в том числе и вирусных.