Британские специалисты провели исследование, которое показало, что аутические расстройства у ребёнка можно выявить ещё до его рождения. Выводы учёных прокомментировала руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай", эксперт по семейной политике Элина Жгутова.

"Это, конечно, очень спорное заявление, потому что аутизм не умеют лечить уже у родившегося ребёнка. Всё, что говорят о каком-то внутриутробном лечении, это попытки создать сверхчеловека с определенным набором данных, с генетическим набором, который не позволяет никаким девиациям проникнуть в благородную человеческую породу.

Но мы все с вами знаем, чем это заканчивается. Если называть вещи своими именами, то это экофашизм, когда ещё за не родившегося на свет ребёнка уже решают, жить ему или нет. А что если выявлен аутизм? Убивать? На стадии внутриутробного лечения не существует никакого лечения.

Я вижу в этом попытки ещё раз пытаться заняться селекцией человека. Мы все знаем, к чему это приводит. Я считаю, что это очень, мягко говоря, спорная инициатива. Я говорю с научной точки зрения. Медикам нужно сначала научиться лечить аутизм уже родившихся детей, а потом уже говорить о каком-то внутриутробном лечении, тем более что это может оказаться ошибкой. Часто бывает так, что беременным женщинам предлагают сделать аборт, а в итоге у них рождаются нормальные дети", — заключила эксперт.