В скором времени небольшие партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" начнут поступать в Москву.
Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Вакцина от коронавируса на сегодняшний день официально зарегистрирована, в ближайшее время в небольших партиях по распределению Минздрава она поступит в оборот. Какая-то часть поступит и в Москву", — пояснила чиновница.
Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.