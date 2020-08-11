Гастроэнтеролог объяснила, как снизить вред от шашлыка

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала о том, как нужно делать шашлык, чтобы минимизировать вред от мяса, приготовленного на мангале. Для этого нужно добавить к блюду огурцы и зелень.

"Если вы в каждый приём пищи включаете какой-то вид белка и какой-то вид клетчатки — овощи, ягоды или фрукты, то вы балансируете. Вы учитываете и клетчатку, которая нам нужна в силу таких существующих в мире проблем, как рак, атеросклероз, лишний вес и диабет, так и даёте организму полноценный белок", — пояснила специалист.

Дианова пояснила, что организм человека не переваривает излишки животного белка, который содержится в шашлыке, поэтому такая пища может негативно отразиться на здоровье человека и спровоцировать предраковое состояние.

В связи с этим шашлык рекомендуется употреблять в небольших количествах.

Также диетолог добавила, что готовить баранину, говядину и свинину лучше не позже обеда, а ужин нужно делать более лёгким.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как правильно приготовить шашлык.