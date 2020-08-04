Врач-невролог Светлана Кузнецова рассказала о возможных патологиях, которые могут скрываться за лунатизмом.
Специалист пояснила, что понятие "лунатизм" предполагает нарушение естественного ночного сна, которое сопровождается действиями, которые человек не осознаёт.
В тот момент, когда спящий находится в фазе глубокого сна, он может делать какие-то вещи, которые обычно делает днём — одеваться, готовить еду и т.д.
Это может продолжаться в течение нескольких секунд или до 1,5 часов.
"Признаками лунатизма являются застывший взгляд и сужение зрачков, разговоры, любые непроизвольные движения и действия во сне", — пояснила невролог.
Патологии, которые чаще всего скрываются за лунатизмом:
Врач также добавила, что лунатизм может передаваться по наследству и обычно проявляется в возрасте до 16 лет. Если лунатизмом страдает взрослый, это может указывать на наличие психосоматических расстройств. Также данное явление могут спровоцировать некоторые лекарства.
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