Сомнолог Ковальзон: апноэ во сне – главная тема в медицине сна

О патологиях, связанных со сном, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой ведущий российский сомнолог, член американского и европейского научных обществ по изучению сна, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук Владимир Ковальзон.

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Гипноз, лунатизм, апноэ во сне

— Был очень популярный метод изучения иностранного языка во сне. Это возможно?

— Интерес к этой тема возникает время от времени. Это было модно в 1970-е годы, когда я был молодым. У нас в лаборатории аспирант занимался гипнопедией. Он провел очень тщательные опыты, потом защитил диссертацию. Он показал, что есть состояние при переходе от бодрствования ко сну, — это не сон, а состояние спокойного бодрствования, когда у многих людей появляется альфа-ритм. В этом состоянии очень хорошо запоминаются иностранные слова. Их список вы можете заранее посмотреть и потом повторять или в наушники вам могут эти слова тихонечко бубнить. Но стоит только погрузиться в состояние сна, когда появляются тета-ритмы — критерии дремоты, как это все исчезает. Звук не проходит, вы ничего:

не слышите,

не видите,

не соображаете.

Это состояние сложно поддерживать. Вы либо погружаетесь в него и засыпаете, либо просыпаетесь. Если научиться его поддерживать (например, с помощью приборов с обратной связью), то действительно можно использовать такой метод.

— Есть масса других способов для изучения языков. Гипноз — это ведь тоже такое состояние?

— Гипноз ко сну отношения вообще не имеет. Он работает только на бодрых людях. Если человек чуть-чуть не бодр, например, алкоголь выпил, — все, он не гипнотизируется, гипнотизер это видит и работать с ним не будет. Гипноз — это состояние измененного сознания. Способов гипноза очень много. Есть цыганский гипноз, когда на улице подходят цыганки, заговаривают женщин. Мне самому соседки жаловались, что цыганки их заговаривали, отнимали деньги.

— А лунатизм?

— Лунатизм — это снохождение, относится к группе парасомний. Есть такая группа заболеваний. Снохождение отмечается не в быстром сне, а в медленном. Дело в том, что при переходе от медленного сна к быстрому отмечается состояние внутренней активации. У детей это часто бывает: ребенок в кровати встает, может заговаривать. Родители пугаются, обращаются к врачам. Но это нормально для ребенка. А если сохраняется после завершения пубертата — это уже патология. У молодого человека этого не должно быть. Такое прослеживается в определенных семьях. Это генетически сцепленное заболевание.

Лунатики очень боятся снохождения. Потому что, в отличие от легенд, они даже с открытыми глазами ничего не видят и идут на ощупь. Могут пораниться, упасть.

Они привязывают себя веревками к кровати, ставят перед кроватью таз с холодной водой, чтобы проснуться. Но часто в этом состоянии проявляют необыкновенную ловкость: развязывают узлы с закрытыми глазами, переступают через таз. Всегда обращаются к врачам, пытаются вылечиться. К сожалению, до сих пор неизвестна природа этого заболевания, непонятно, как его лечить. Применяют паллиативные методы типа снотворных. К счастью, очень редкое заболевание.

— Судя по литературе, раньше оно было сплошь и рядом.

— Да. Потому что каждый сноходящий являлся объектом колоссального интереса окружающих, про него ходили легенды, о нем писали книги, придумывали всякие истории, что он похищает бриллианты и так далее. На самом деле лунатизм — редчайший случай.

— Я помню, что делала материал в больнице, и там женщина в реанимации лежала. У нее была проблема: как только она засыпала, наступала остановка дыхания. За ней постоянно следили, чтобы остановить это. Через полгода я другой материал писала в этой же клинике, опять с главным врачом общалась. И он мне сказал, что та женщина умерла.

— Это апноэ во сне — самая главная тема во всей медицине сна. Если вы с врачом-сомнологом будете разговаривать, он вам по большей части об этом и будет говорить. Потому что остальные больные — это какие-то отдельные случаи. А апноэ во сне — это масса больных, которые заполняют все сомнологические клиники. Обычные врачи не умеют лечить это заболевание. Только сомнологи. При апноэ во сне категорически противопоказаны:

снотворные;

успокоительные, потому что они давят дыхательную систему;

алкоголь;

табак.

Есть очень эффективные методы, не связанные с фармакологией, — СИПАПы. Это приборы, которые подкачивают человеку воздух. Он с ними спит, на лицо надевают маску. Если бы эту женщину правильно лечили, она бы жила.

Главное — выспаться

— Сон нужен всем, он дает силы. Это, наверное, наше главное лекарство в жизни?

— Да. Сон необходим для нормального протекания иммунных процессов, для борьбы с бактериальными, вирусными заболеваниями.

Вещества, которые способствуют иммунитету, убивают бактерии и вирусы, не могут формироваться, когда мы бодры.

Недавно был в международном журнале огромный обзор американских авторов, со ссылками на 500 статей. Они доказывают, что фаза медленного сна необходима, чтобы нормально функционировала иммунная система.

Современному человеку особенно важно высыпаться, иначе возникает дневная сонливость. Она опасна, когда человек днем за рулем и возникает так называемый микросон. Периоды микросна не осознаются, человек ведет машину, у него даже глаза не закрываются. Но на доли секунды останавливаются глаза, теряется:

контроль за обстановкой,

боковое зрение.

Этого достаточно для аварии, учитывая скорость автомобиля. Поэтому приняты поправки в законы в Европе, в Америке, запрещающие людям, больным апноэ сна, садиться за руль, пока они не вылечились. На всех успокоительных, снотворных пишут, что нельзя садиться за руль на следующий день после приема лекарства. А врачи говорят, что еще и на следующий день после этого дня тоже нельзя садиться за руль. В связи с этим запрет на алкоголь: даже небольшое его количество на некоторых действует усыпляюще.

Плюс общий характер работы современного человека: мы же с вами не землю капаем, а сидим за мониторами. Сидеть, уставившись в монитор, — эта поза провоцирует сонливость. Если не выспались, вы будете все время засыпать за монитором, вы ничего не сделаете.

Есть люди, особенно молодежь, которые ограничивают ночной сон и пытаются таким образом сэкономить время. Это приводит к противоположному результату.

То есть человек целый день сидит, но не может выполнить задачу, которую ему дал шеф. В голове пустота. А если он выспался, то у него сразу все получается. Нужно обязательно высыпаться, и тогда мозги будут работать нормально.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова