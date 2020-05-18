Жители России, которые перешли на удаленный режим работы в связи с распространением коронавируса нового типа, начали массово набирать лишний вес.
Опрос, проведенный "Интерфаксом", показывает, что в весе прибавил каждый четвертый сотрудник, находящийся на удаленке. Только 12% рассказали, что им удалось похудеть, работая дистанционно.
Около 50% жителей страны не заметили каких-то изменений в своём весе.
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