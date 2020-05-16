Почти 260 тысяч россиян остаются под наблюдением из-за COVID-19

Около 259 тысяч жителей России остаются под наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.