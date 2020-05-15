Роскачество обнаружило кишечную палочку во всех тестируемых пельменях

В Роскачестве сообщили о результатах повторного тестирования семи марок пельменей. В каждой из них обнаружена кишечная палочка.

"В прошлом году из семи исследованных торговых марок рейтинг Роскачества был обнулен только у одной из-за обнаруженных в продукте антибиотиков и превышения по количеству микроорганизмов. В этом году ситуация обстоит гораздо хуже — сейчас нарушения были выявлены во всех семи торговых марках, отправленных на переисследование", — сообщается в пресс-релизе.

Эксперты советуют варить пельмени не менее десяти минут, чтобы обезопасить себя от возможного отравления.