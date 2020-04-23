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Источник Правда.Ру

Человечество дает отпор коронавирусу

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Коронавирус запомнится надолго мировому сообществу, причем не столько размахом пандемии, сколько тем, какой он устроил хаос в мировой экономике. Количество смертей по всему миру, закрытые границы, безработица. Но как противостоять этому? Известно, что сам вирус пока еще толком не изучен. Хотя чем быстрее это удастся сделать, тем легче мы остановим его распространение. Но все же робко стоять в сторонке человечество тоже не собирается, оно активно ищет способы борьбы с вирусом.

Как вирус "атакует" человека?

Путь проникновения коронавируса в организм был описан Американской медицинской ассоциацией. Вирус с помощью S-белка прикрепляется к рецептору на поверхности клетки, сливаясь с мембраной, он попадает в клетку. А дальше он мгновенно создает свои бесчисленные копии. Те в свою очередь поражают соседние клетки.

Препараты против вируса

  • Препарат "Камостат" из Японии применяется для лечения онкологии — он замедляет проникновение коронавируса в клетку.
  • Арбидол не позволяет S-белку вируса вступить во взаимодействие с рецептором клетки-хозяина.
  • Противомалярийный хлорахин тормозит ход вируса в клетку.
  • Препараты от ВИЧ — "Лопинавир"/"Ритонавир" — замедляют копирование вирусных белков.
  • Препараты "Ремдесивир" и "Рибавирин" приостанавливают синтез РНК-вируса.

Увы, многие препараты из этого списка имеют и существенные недостатки. Например, вызывают такие побочные явления, как бронхоспазм, почечная недостаточность, проблемы с сердцем.

Китайцы подвели итоги

Поднебесная первой столкнулась с неизвестной ранее болезнью — пока вирус свирепствовал в этой стране, врачам пришлось испробовать все противовирусные препараты.

В результате исследований выяснилось, что у больных, которые принимали арбидол, после терапии вирус в крови обнаружен не был. После приема препаратов от ВИЧ у больных вирус оставался в крови. При этом в группе испытуемых ни у одного пациента не развилась тяжелая пневмония.

Однозначного толкования результатов всех исследований быть не может, однако постепенно все кусочки пазла складываются в одну картину. Со временем разрозненные данные по борьбе с вирусом сложатся в единое целое и помогут справиться с напастью.

Темы наука здоровье технологии коронавирус перспективное лекарство
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