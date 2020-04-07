Эксперт: коронавирус поражает детей, но опасен для пожилых

Несмотря на то, что в России большое количество инфицированных коронавирусом — люди до 45 лет, опасен он все-таки именно для пожилых людей. Это еще раз подчеркнул председатель московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.

По его словам, пока рано говорить, мутирует ли вирус, однако это, скорее всего, происходит.

"Наверняка он мутирует... Как при всех вирусных заболеваниях, степень его опасности при каждой передаче уменьшается. Почему эпидемии идут на спад сами по себе? Потому что мутации порождают снижение опасности", — отметил Воробьев.

По словам эксперта, коронавирусу подвержены пациенты любых возрастов. Но молодые переносят заболевание легче, чем люди в возрасте.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что за минувшие сутки в Москве зафиксировано 697 новых случаев заражения коронавирусом. 47,5% из них — пациенты в возрасте от 18 до 45 лет.