Эксперт ВОЗ: коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли

При неблагоприятном сценарии развития ситуации с коронавирусом инфицированными могут оказаться две трети населения планеты.

К такому выводу пришел Айру Лонджини, эксперт ВОЗ, глава центра по статистике инфекционных болезней.

Ученый построил математическую модель возможной эпидемии, в основу которой заложил данные, согласно которым один зараженный человек "передает" инфекцию еще как минимум двоим или троим.

"Помешать распространению коронавируса могут карантинные мероприятия. Неблагоприятным фактором является то, что они начали применяться после того, как вирус попал не только в разные районы Китая, но и за его пределы", — говорит сказал эксперт (цитата ИА Bloomberg).

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