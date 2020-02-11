Аллергия на кошек вызвана их "защитным оружием"

Австралийские ученые провели исследование, результаты которого помогут справиться с аллергией на кошек.

"Аллергия на кошек связана с их "защитным оружием". Аллергенный белок этих животных очень напоминает яд, который выделяют приматы особого вида — медленные лори (внешне они похожи на безобидных обезьянок, а на самом деле являются опасными животными). У них очень острые зубы, а из подмышечных желез выделяется яд. Поэтому укусы лори очень долго заживают", — сообщили ученые.

Яд лори довольно сложен по составу. Не так давно исследователи обнаружили в нем белок, который идентичен кошачьему аллергену.

Ученые считают, что данное открытие поможет разработать новые способы лечения аллергии на кошек.