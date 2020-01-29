Медики назвали два главных признака рака лёгких

Ученые из Школы медицины университета Эксетера изучили информацию о 28 тыс. пациентов, у которых был диагностирован рак легких. В результате им удалось выяснить первые симптомы данного заболевания.

Кашель и одышка могут быть первыми симптомами рака легких

Поэтому медикам рекомендовали обращать внимание при диагностике на появление этих признаков. Ранее считалось, что при раке легких появляется кашель с кровью, а также ухудшается аппетит.