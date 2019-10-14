Названы пять вкусов, тяга к которым может говорить о скрытых недугах

Рацион питания человека и его предпочтения в пище могут много рассказать о состоянии его здоровья. Об этом сообщил портал "ВП.Ру". По информации портала, сладкого может хотеться в случае, если в организме нарушен баланс белков, жиров и углеводов. Желание сладостей могут вызывать грибки рода Кандида, которые вызывают кандидоз.

Тем, кто предпочитает соленое стоит обратить внимание почки, поскольку за постоянным желанием соленых продуктов может скрываться вялотекущее воспаление мочевой системы. Горькое или острое тоже может свидетельствовать о нарушениях обмена веществ. Обычно горькие или острые продукты ускоряют этот процесс.

О дефиците витамина Е подскажет навязчивое желание орехов, семечек и масла. Непреодолимое желание выпить йогурта или других кисломолочных изделий может говорить о нарушении кислотного баланса в кишечнике.