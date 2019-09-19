Тушь для ресниц может вызвать раздражение, воспаление и возникновение инфекций. Об этом рассказали британские специалисты, сообщает телеканал Fox News.
По словам члена Британский ассоциации окулистов Чери Смит-Джейнс, ежедневное использование туши может привести к повреждению "слезной пленки", появлению раздражения глаз или инфекции. В большей степени это касается тем, кто добавляет слюну в подсыхающую тушь или пользуется одной щеточкой с другими людьми. Несоблюдение правил гигиены может привести к заражению роговицы.
"Такие инфекции редки, но они могут появиться, если вы случайно поцарапаете глаз щеточкой", - подчеркнула специалист.
При этом врачи добавляют, что любая косметика вредна, если ее не смывать перед сном. Оставленная на ночь тушь может привести к выпадению ресниц, заключила Смит-Джейнс.
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