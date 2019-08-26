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Американские ученые: жареная пища усиливает рост опухолей в кишечнике

Здоровье » Здравоохранение print

Жареные на растительном масле продукты ускоряют воспалительные заболевания кишечника и способствуют появлению рака толстой кишки. К такому выводу пришли американские специалисты из Массачусетского университета в Амхерсте. 

Как указывает портал Medicalxpress, жареная пища способствует распространению токсичных веществ в организме, усиливает воспаление толстой кишки и рост опухолей. Подобная еда провоцирует заболевания толстой кишки.

"В США многие люди страдают от таких недугов, и часть из них продолжает есть фастфуд и жареную пищу. Однако если у человека рак толстой кишки и он ест жареную в масле ​​пищу, то есть вероятность, что его заболевание станет более агрессивными. Рацион, где присутствует жареная в масле еда, увеличивает размер опухоли в два раза", - отмечают исследователи. 

Людям, склонным к воспалительным заболевания кишечника, ученые посоветовали есть как можно меньше жареной пищи.

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Темы еда ученые опухоли кишечник жареная еда
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