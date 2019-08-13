Ученые из Института онкологии имени Дана-Фарбер в США идентифицировали редкую наследственную мутацию гена, приводящую к развитию рака.
Об этом сообщает научное издание Medical Xpress.
Исследователи из Соединенных Штатов Америки, пишут авторы материала, наблюдали за семьей, сразу восемь членов которой болели онкологическими заболеваниями. Изучение ДНК позволило американским ученым обнаружить мутацию в гене RABL3 как у тех, кому врачи диагностировали рак, так и у тех, кому медики не ставили диагноза.
Сотрудники Института онкологии имени Дана-Фарбер предположили, что данная мутация вызывает предрасположенность к раку поджелудочной железы. Свою гипотезу они проверили на подопытных рыбах. Выяснилось, что мутация в гене RABL действительно существенно влияет на рост раковых клеток в организме.
Мутация эта не провоцируется, а носит врожденный характер, сообщает Medical News. Ученые, пишут авторы материала, признают, что мутация гена RABL3 встречается редко. Тем не менее, предупреждают специалисты, всем пациентам, в семьях которых ранее были диагностированы онкологические заболевания, следует пройти обследование.
Минздрав РФ сообщал, что самый высокий коэффициент смертности зафиксирован у больных раком поджелудочной железы.
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