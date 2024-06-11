Почему колорадских жуков не стоит собирать руками: это не эффективно

Специалисты издания "ТутНовости" убеждены, что ручной сбор колорадских жуков не даёт должного результата.
По их словам, даже если собирать жуков с одного куста, это может оказаться непосильной задачей. Ведь если пропустить хотя бы одно насекомое, оно обязательно отложит яйца, и процедуру придётся повторять снова и снова.
Также не стоит опрыскивать посадки уксусом или использовать золу. Если уксус и поможет на какое-то время, то только за счёт того, что листья картофеля просохнут, и жуки вернутся на них. А зола, по словам специалистов, не способна справиться с колорадскими жуками — ни в чистом виде, ни в виде раствора с добавлением мыла.
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