Сорняки не будут расти: попробуйте использовать этот материал для мульчи — зародился во времена СССР, актуален и сегодня

Как замульчировать почву старыми газетами?

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Старые газеты — это вид мульчи, зародившийся в советское время, который актуален и сегодня.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Сначала удалите все сорняки и разрыхлите почву. Затем уложите слой газет, а поверх него — слой перегноя, компоста или других мульчирующих материалов. Газеты можно сложить в несколько слоев, предварительно проделав в них отверстия ножом или отверткой и смочив их водой.

Содержание цинка и других химических элементов в бумаге не вредит растениям, а наоборот, добавляет полезные микроэлементы.

Газеты можно использовать как в саду, так и в огороде. Толщина слоя — не более 8 см.

Мульчирование не подходит для всех почв. На болотистых или переувлажненных грунтах мульча будет препятствовать испарению влаги, что может привести к гниению и гибели растений. В таких случаях почву лучше рыхлить для её подсушивания.