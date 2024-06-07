Сорняки не будут расти: попробуйте использовать этот материал для мульчи — зародился во времена СССР, актуален и сегодня

Старые газеты — это вид мульчи, зародившийся в советское время, который актуален и сегодня.
Сначала удалите все сорняки и разрыхлите почву. Затем уложите слой газет, а поверх него — слой перегноя, компоста или других мульчирующих материалов. Газеты можно сложить в несколько слоев, предварительно проделав в них отверстия ножом или отверткой и смочив их водой.
Содержание цинка и других химических элементов в бумаге не вредит растениям, а наоборот, добавляет полезные микроэлементы.
Газеты можно использовать как в саду, так и в огороде. Толщина слоя — не более 8 см.
Мульчирование не подходит для всех почв. На болотистых или переувлажненных грунтах мульча будет препятствовать испарению влаги, что может привести к гниению и гибели растений. В таких случаях почву лучше рыхлить для её подсушивания.
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