Тле — бой: это просто средство поможет избавиться от вредителя

Нашатырный спирт поможет в борьбе с тлёй

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Тля — это мелкое насекомое-вредитель, поражающее садовые и комнатные растения. Питается соком растений, прокалывая их ткани своим ротовым аппаратом. Тля ослабляет растения, замедляет их рост, вызывает деформацию листьев и побегов, а также способствует распространению вирусных заболеваний. Кроме того, она выделяет сладкую жидкость — медвяную росу, которая привлекает муравьёв и способствует развитию сажистого гриба, покрывающего листья черным налётом.

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Нашатырный спирт поможет в борьбе с тлёй. Рабочий раствор готовится следующим образом: на 10 литров воды добавьте 50 мл нашатырного спирта и 2 столовые ложки садового зеленого мыла. Тщательно опрыскайте этим раствором листья с обеих сторон с помощью распылителя. Проводите обработку весной и в первой половине лета. Кроме того, аммиак в этом растворе служит отличной внекорневой подкормкой.