Тле — бой: это просто средство поможет избавиться от вредителя

Тля — это мелкое насекомое-вредитель, поражающее садовые и комнатные растения. Питается соком растений, прокалывая их ткани своим ротовым аппаратом. Тля ослабляет растения, замедляет их рост, вызывает деформацию листьев и побегов, а также способствует распространению вирусных заболеваний. Кроме того, она выделяет сладкую жидкость — медвяную росу, которая привлекает муравьёв и способствует развитию сажистого гриба, покрывающего листья черным налётом.
Нашатырный спирт поможет в борьбе с тлёй. Рабочий раствор готовится следующим образом: на 10 литров воды добавьте 50 мл нашатырного спирта и 2 столовые ложки садового зеленого мыла. Тщательно опрыскайте этим раствором листья с обеих сторон с помощью распылителя. Проводите обработку весной и в первой половине лета. Кроме того, аммиак в этом растворе служит отличной внекорневой подкормкой.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?