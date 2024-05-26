Новый саженец быстро пустится в рост: вот что важно учесть при посадке

Замечали ли вы когда-нибудь, как растения борются за свою долю солнечного света? Это непрерывная борьба за выживание, и каждый саженец, который мы сажаем в сад, переживает свой небольшой стресс.
Чтобы новый саженец быстрее прижился, тщательно выбирайте место для него. При выкапывании ямы делайте её в два раза больше, чем корневой ком саженца, чтобы обеспечить достаточное пространство для корней. Добавление биогумуса или компоста в яму обогащает почву питательными веществами, необходимыми для роста растения, и создаёт прочный фундамент для его будущего развития.
Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.