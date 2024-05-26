Новый саженец быстро пустится в рост: вот что важно учесть при посадке

При посадке саженца важно выбрать правильное место

0:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Замечали ли вы когда-нибудь, как растения борются за свою долю солнечного света? Это непрерывная борьба за выживание, и каждый саженец, который мы сажаем в сад, переживает свой небольшой стресс.

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Чтобы новый саженец быстрее прижился, тщательно выбирайте место для него. При выкапывании ямы делайте её в два раза больше, чем корневой ком саженца, чтобы обеспечить достаточное пространство для корней. Добавление биогумуса или компоста в яму обогащает почву питательными веществами, необходимыми для роста растения, и создаёт прочный фундамент для его будущего развития.