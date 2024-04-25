Британские учёные сообщили, что работа на даче снижает риск депрессии

Риск появления депрессии благодаря даче уменьшается на 23%

0:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тревожность, депрессию и приступы психоза можно снизить благодаря работе на даче. К такому выводу пришли английские учёные.

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Риск появления депрессии уменьшается на 23%, если работать в огороде, сообщается в статье Neuroscience and Biobihevioral Reviews, приводит выдержку издание The Standard.

Известно, что для мужчин и женщин из разных возрастных групп по всему миру результаты являются идентичными.