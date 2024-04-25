Британские учёные сообщили, что работа на даче снижает риск депрессии
Риск появления депрессии благодаря даче уменьшается на 23%
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Тревожность, депрессию и приступы психоза можно снизить благодаря работе на даче. К такому выводу пришли английские учёные.
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Риск появления депрессии уменьшается на 23%, если работать в огороде, сообщается в статье Neuroscience and Biobihevioral Reviews, приводит выдержку издание The Standard.
Известно, что для мужчин и женщин из разных возрастных групп по всему миру результаты являются идентичными.
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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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