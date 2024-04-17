Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Орбан: Украина не суверенное государство, она зависит от США и ЕС
Как получить 1 биткоин в 2024 году?
Столтенберг: между оружием и Украиной надо выбирать Украину
Повесть Джоан Роулинг "Рождественский поросёнок" экранизируют
РИА Новости: главы МИД G7 на встрече на Капри призовут к поддержке украинской ПВО
В Испании поймали опасного киллера, который был в розыске в Колумбии
Стюардесса рассказала, какая одежда может послужить причиной запрета в полете
Лампы для маникюра представляют опасность для глаз
Подборка лучших сортов клубники
Выбираем саженцы: агроном рассказала, что важно учесть для быстрой приживаемости растений

Агроном рассказала, как выбрать саженцы

1:42
Садоводство » Советы

Сейчас самое подходящее время для приобретения саженцев. По словам агронома отдела биологических исследований испытательной лаборатории филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Елены Лоторевой, выбирать их стоит заранее.

Агроном рассказала, как выбрать саженцы
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Специалист подчеркнула важность приобретения саженцев, адаптированных в региону. Садоводам может помочь реестр селекционных достижений, размещённый на сайте Госсорткомиссии. После выбора подходящих сортов можно отправиться в питомник.

По словам эксперта, стоит выбирать саженцы только в проверенных местах (крупных питомниках). Там стоит обратить внимание на однолетние и двухлетние саженцы, так как они быстрее приживаются.

Можно выбрать как растения с открытой корневой системой, так и с закрытой. Однако саженцы, выращенные в контейнерах, легче переносят пересадку в почву и быстрее приживаются.

"Стволики должны быть ровными. Высота двухлетних саженцев яблок и груш должна составлять примерно 1 м 40 см, слив вишен — поменьше, 1 м 20 см. Кора должна быть гладкой, без поранений и явных признаков искривления, внешне здоровая, не подсохшая. Если вы видите, что это не так, такие саженцы лучше не покупать, а выбрать что-то другое", — отметила эксперт в беседе с Радио 1.

Лоторева отметила, что растения с закрытой корневой системой можно пересаживать в любое время. Для саженцев с открытой корневой системой, крайний срок посадки — середина мая.

Правильные саженцы – советы агронома. На что обратить внимание при выборе?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова

Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.

Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Барановская опубликовала фото 16-летней дочери: "Моя королева"
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Весной разбрасываю этот порошок по грядкам с клубникой: ягод получаю много — удивительный эффект
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?
Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров ВС РФ совершили прорыв к Очеретину, поставив под удар две огромные группировки ВСУ Любовь Степушова Армия России освободит Часов Яр и выйдет на оперативный простор Дмитрий Плотников
Кошачья старость — не радость: стало известно, с какого момента кошка считается пенсионером
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Последние материалы
Страхование курьеров и ПДД: какие меры должны принять сервисы доставки?
Newsweek: Украина пресекла ядерную линию Путина
В ГИБДД назвали неожиданные штрафы, на которые попадают даже опытные водители
Ученые установили, что в космосе человек мыслит иначе, чем на Земле
Илья Авербух высказался о беременности Лизы Арзамасовой
Простой крем-суп из сельдерея
Три источника скрытых калорий могут помешать вам достижению желаемого веса
Ветеринары рассказали, почему нельзя мочить кошкам уши
Журналист Карпов сообщил, что "Локомотив" намерен расстаться с Дзюбой
Россиянам сообщили, когда стресс вызывает физическую боль
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников