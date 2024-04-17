Выбираем саженцы: агроном рассказала, что важно учесть для быстрой приживаемости растений

Агроном рассказала, как выбрать саженцы

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Сейчас самое подходящее время для приобретения саженцев. По словам агронома отдела биологических исследований испытательной лаборатории филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Елены Лоторевой, выбирать их стоит заранее.

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Специалист подчеркнула важность приобретения саженцев, адаптированных в региону. Садоводам может помочь реестр селекционных достижений, размещённый на сайте Госсорткомиссии. После выбора подходящих сортов можно отправиться в питомник.

По словам эксперта, стоит выбирать саженцы только в проверенных местах (крупных питомниках). Там стоит обратить внимание на однолетние и двухлетние саженцы, так как они быстрее приживаются.

Можно выбрать как растения с открытой корневой системой, так и с закрытой. Однако саженцы, выращенные в контейнерах, легче переносят пересадку в почву и быстрее приживаются.

"Стволики должны быть ровными. Высота двухлетних саженцев яблок и груш должна составлять примерно 1 м 40 см, слив вишен — поменьше, 1 м 20 см. Кора должна быть гладкой, без поранений и явных признаков искривления, внешне здоровая, не подсохшая. Если вы видите, что это не так, такие саженцы лучше не покупать, а выбрать что-то другое", — отметила эксперт в беседе с Радио 1.

Лоторева отметила, что растения с закрытой корневой системой можно пересаживать в любое время. Для саженцев с открытой корневой системой, крайний срок посадки — середина мая.