Одно из самых привлекательных комнатных растений: о нём редко кто знает — радует глаз крупными соцветиями

Попробуйте вырастить дуранту

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Этот красивый кустарник, известный как дуранта, представляет собой одно из самых привлекательных комнатных растений. Хотя он еще не так распространен в оформлении интерьера, его популярность постепенно растет. Те, кто уже приобрел это растение, часто становятся его поклонниками и сохраняют его у себя надолго.

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В домашних условиях дуранта может достигать высоты до 1,5 метра, но в естественной среде обитания он может вырасти до 5 метров. Он цветёт с мая до осени, радуя глаз крупными соцветиями всех оттенков синего — от голубого и сиреневого до тёмно-синего, а также бывают сорта с белыми цветами. Некоторые виды обладают приятным ароматом с нотками ванили.

После завершения цветения на кусте появляются яркие оранжевые плоды, но они ядовиты и не предназначены для употребления в пищу, как и остальные части растения. Поэтому при работе с дурантой следует надевать перчатки.

Это растение требует достаточного пространства для нормального роста, предпочитает яркое освещение, температуру около 25 градусов и высокую влажность воздуха. В период цветения рекомендуется обильный полив каждые три дня, а зимой поливы сокращаются и проводятся примерно раз в месяц, чтобы предотвратить пересыхание грунта.