Одно из самых привлекательных комнатных растений: о нём редко кто знает — радует глаз крупными соцветиями

Этот красивый кустарник, известный как дуранта, представляет собой одно из самых привлекательных комнатных растений. Хотя он еще не так распространен в оформлении интерьера, его популярность постепенно растет. Те, кто уже приобрел это растение, часто становятся его поклонниками и сохраняют его у себя надолго.
В домашних условиях дуранта может достигать высоты до 1,5 метра, но в естественной среде обитания он может вырасти до 5 метров. Он цветёт с мая до осени, радуя глаз крупными соцветиями всех оттенков синего — от голубого и сиреневого до тёмно-синего, а также бывают сорта с белыми цветами. Некоторые виды обладают приятным ароматом с нотками ванили.
После завершения цветения на кусте появляются яркие оранжевые плоды, но они ядовиты и не предназначены для употребления в пищу, как и остальные части растения. Поэтому при работе с дурантой следует надевать перчатки.
Это растение требует достаточного пространства для нормального роста, предпочитает яркое освещение, температуру около 25 градусов и высокую влажность воздуха. В период цветения рекомендуется обильный полив каждые три дня, а зимой поливы сокращаются и проводятся примерно раз в месяц, чтобы предотвратить пересыхание грунта.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.