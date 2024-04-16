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Одно из самых привлекательных комнатных растений: о нём редко кто знает — радует глаз крупными соцветиями

Попробуйте вырастить дуранту

1:27
Садоводство » Комнатные цветы

Этот красивый кустарник, известный как дуранта, представляет собой одно из самых привлекательных комнатных растений. Хотя он еще не так распространен в оформлении интерьера, его популярность постепенно растет. Те, кто уже приобрел это растение, часто становятся его поклонниками и сохраняют его у себя надолго.

Попробуйте вырастить дуранту
Фото: commons.wikimedia.org by Mokkie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В домашних условиях дуранта может достигать высоты до 1,5 метра, но в естественной среде обитания он может вырасти до 5 метров. Он цветёт с мая до осени, радуя глаз крупными соцветиями всех оттенков синего — от голубого и сиреневого до тёмно-синего, а также бывают сорта с белыми цветами. Некоторые виды обладают приятным ароматом с нотками ванили.

После завершения цветения на кусте появляются яркие оранжевые плоды, но они ядовиты и не предназначены для употребления в пищу, как и остальные части растения. Поэтому при работе с дурантой следует надевать перчатки.

Это растение требует достаточного пространства для нормального роста, предпочитает яркое освещение, температуру около 25 градусов и высокую влажность воздуха. В период цветения рекомендуется обильный полив каждые три дня, а зимой поливы сокращаются и проводятся примерно раз в месяц, чтобы предотвратить пересыхание грунта.

 

Кустарник Дуранта, для комнатных условий и открытого грунта. Описание растения Дуранта
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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