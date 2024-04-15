Продлеваем плодоношение клубники: вот что нужно для долгого урожая

Плодоношение клубники и земляники можно продлить. Садовод Дзен-канала "Вдали от города (огород + подсобное хозяйство)" рассказал, как этого добиться.
Выбор разных сортов с разными сроками созревания. Огородница рекомендует приобретать рассаду клубники с разными сроками созревания – от очень ранних до очень поздних сортов. Это поможет распределить плодоношение равномерно в течение сезона. Выбирайте сорта, которые подходят для вашего региона, и покупайте их на местных рынках или в садоводческих магазинах.
Укрытие плёнкой или дышащим материалом. Разместите плёночные укрытия над частью клубничных с наступлением второй половины марта, исходя из климата вашего региона. Это поможет ускорить созревание ягод на две недели и продлить плодоношение почти вдвое.
Разнообразие сортов ремонтантной клубники. Приобретите несколько сортов ремонтантной клубники и садовой земляники, чтобы получать урожай несколько раз в год. Сорт "Елизавета" – один из таких надежных сортов, который обеспечивает стабильный урожай в течение всего сезона.
Не забывайте, что правильный уход и выбор сортов играют ключевую роль в продлении плодоношения и получении качественного урожая клубники и земляники.
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