Продлеваем плодоношение клубники: вот что нужно для долгого урожая

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Как продлить плодоношение клубники

Садоводство » Советы

Плодоношение клубники и земляники можно продлить. Садовод Дзен-канала "Вдали от города (огород + подсобное хозяйство)" рассказал, как этого добиться. 

Как продлить плодоношение клубники
Фото: commons.wikimedia.org by Alpsdake is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Выбор разных сортов с разными сроками созревания. Огородница рекомендует приобретать рассаду клубники с разными сроками созревания – от очень ранних до очень поздних сортов. Это поможет распределить плодоношение равномерно в течение сезона. Выбирайте сорта, которые подходят для вашего региона, и покупайте их на местных рынках или в садоводческих магазинах.

Укрытие плёнкой или дышащим материалом. Разместите плёночные укрытия над частью клубничных с наступлением второй половины марта, исходя из климата вашего региона. Это поможет ускорить созревание ягод на две недели и продлить плодоношение почти вдвое.

Разнообразие сортов ремонтантной клубники. Приобретите несколько сортов ремонтантной клубники и садовой земляники, чтобы получать урожай несколько раз в год. Сорт "Елизавета" – один из таких надежных сортов, который обеспечивает стабильный урожай в течение всего сезона.

Не забывайте, что правильный уход и выбор сортов играют ключевую роль в продлении плодоношения и получении качественного урожая клубники и земляники.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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