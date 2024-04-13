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Делимся способами борьбы, когда опадает завязь у деревьев. Эта проблема частая

Что делать когда опадает завязь у плодовых деревьев?

2:11
Садоводство » Деревья и кустарники

Каждый садовод или любитель садоводства сталкивался с проблемой опадающей завязи у плодовых деревьев. Это может происходить по разным причинам, таким как недостаток питательных веществ, неблагоприятные погодные условия или нарушение агротехники. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы борьбы с этой проблемой.

Что делать когда опадает завязь у плодовых деревьев?
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Главным в решении проблемы опадающей завязи является правильное уход за деревьями. Необходимо регулярно подкармливать их органическими и минеральными удобрениями, следить за влажностью почвы и обеспечивать достаточное количество солнечного света. Также важно следить за состоянием корневой системы и своевременно удалять сорняки, чтобы они не конкурировали с деревьями за питательные вещества.

Если проблема опадающей завязи уже возникла, то необходимо принять меры по ее устранению. В первую очередь, следует обратить внимание на состояние почвы. Возможно, она нуждается в дополнительном удобрении или перекислении. Также стоит проверить наличие вредителей и болезней, которые могут быть причиной опадающей завязи. В этом случае необходимо применить соответствующие препараты для борьбы с ними.

Еще одной причиной опадающей завязи может быть недостаток опыления. В этом случае необходимо обратить внимание на наличие пчел и других опылителей в саду. Если их недостаточно, то можно привлечь их с помощью специальных привлекающих растений или установить ульи с пчелами.

Кроме того, важно следить за правильным обрезанием деревьев. Необходимо удалять сухие и поврежденные ветви, а также обрезать слишком густые кроны, чтобы обеспечить достаточное количество солнечного света и воздуха для деревьев.

Если все вышеперечисленные меры не помогли решить проблему опадающей завязи, то можно обратиться за помощью к специалистам. Они смогут провести диагностику и определить причину проблемы, а также предложить эффективные методы борьбы.

Важно помнить, что профилактика является лучшим способом борьбы с опадающей завязью. Регулярный уход за деревьями, правильное обрезание и подкармливание помогут предотвратить возникновение этой проблемы.

Опадает завязь на плодовых? Как это избежать - 100% результат!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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