Лопата снова станет острой: вот чем её можно наточить — вовсе не точильным камнем

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Как наточить лопату

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Садоводство » Советы

Наступает время для активных работ в саду. Важно, чтобы инструменты были в оптимальном состоянии. Если лопата стала тупой, это замедляет работу. В таких случаях можно самостоятельно заточить инструмент дома, используя наждачную бумагу средней или крупной фракции.  

Как наточить лопату
Фото: commons.wikimedia.org by Tiesse is licensed under public domain

Просто придавите наждачную бумагу к краю лопаты и проведите резким движением от себя. Этот процесс может занять некоторое время: потребуется повторить действие 30-40 раз с обеих сторон.

После заточки важно проверить остроту лопаты. Она должна легко преодолевать комы земли или клубни картофеля без дополнительных усилий. Если кажется, что лопата всё ещё недостаточно острая, можно повторить процесс заточки.

Как просто заточить (наточить) лопату штыковую или совковую
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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