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Делимся идеями, которые можно воплотить рядом с яблонями на дачном участке

Что посадить рядом с яблонями?

2:05
Садоводство » Деревья и кустарники

При выборе растений для посадки рядом с яблонями следует учитывать несколько факторов, таких как их совместимость, взаимное влияние на рост и плодоношение, а также удовлетворение потребностей влаги, питательных веществ и света. Ниже приведены некоторые идеи, что можно сажать рядом с яблонями для создания красивого и полезного сада.

Что посадить рядом с яблонями?
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Корзун Андрей) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Цветы: Подойдут такие цветы, как нарциссы, тюльпаны, гвоздики, ромашки, астры и лилии. Они не только добавят красоты в саду, но также привлекут полезных насекомых, помогая в опылении цветов яблонь.

2. Травы: Такие травы, как мята, розмарин, тимьян, базилик и петрушка, могут быть посажены рядом с яблонями. Они обогатят почву питательными веществами и защитят корни яблонь от болезней и вредителей.

3. Ягодные кустарники: Кустарники, такие как смородина, малина, ежевика и крыжовник, могут быть отличным дополнением к яблоням. Они не только обеспечат сад свежими ягодами, но также имеют положительное влияние на плодоношение и здоровье яблонь.

4. Декоративные кустарники: Красивые и разнообразные кустарники, как сирень, азалия, вербена и декоративные розы, могут украсить сад вокруг яблонь, создавая приятную атмосферу и привлекая птиц и бабочек.

5. Зелёные насаждения: Разнообразные виды зелени, такие как шпинат, салат, руккола, укроп и петрушка, могут быть посажены рядом с яблонями. Они помогут сохранить влажность почвы, а также обогатить ее питательными веществами.

Важно помнить, что при выборе растений для посадки рядом с яблонями необходимо учитывать их потребности в воде, свете и питательных веществах, чтобы обеспечить им необходимые условия для роста и развития. Кроме того, регулярный уход за растениями, включая полив, подкормку и обрезку, поможет создать красивый и ухоженный сад, который будет радовать глаз и приносить пользу вашему саду.

Что посадить под яблоней
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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