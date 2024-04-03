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Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз

Польза шишек на участке огромна

2:05
Садоводство » Советы

В этой статье мы расскажем о замечательном природном материале — сосновых шишках. Часто этот материал недооценивают, что является ошибкой. На самом деле, шишки могут быть очень полезны на дачном участке, пишет Дзен-канал "Грядки в порядке".

Польза шишек на участке огромна
Фото: commons.wikimedia.org by Crusier is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Шишки отлично подходят в качестве дренажа для выращивания различных растений, а также могут использоваться как мульча. Например, сосновыми шишками можно обложить стволы деревьев. Это помогает отводить лишнюю влагу и обеспечивает хороший доступ к воздуху, создавая оптимальные условия для роста растений. Зимой этот слой шишек также помогает защитить корни растений от холода.

Кроме того, шишки можно использовать для мульчирования участка. Их следует распределять в начале весны, после того как сойдёт последний снег.

Кроме того, сердцевину шишек можно использовать для топки печи. После этого золу можно использовать в качестве удобрения для участка, так как она содержит много полезных веществ для растений.

Сбор сосновых шишек обычно проводится с весны до конца лета, но точное время зависит от местных климатических условий.

Важно обращать внимание на качество собираемых шишек:

Идеальные шишки должны быть прямыми, плотными и предпочтительно с закрытыми чешуйками, без видимых признаков болезней или повреждений от насекомых. Избегайте сбора шишек с полностью открытыми или поврежденными чешуйками.

Берите шишки аккуратно, предпочтительно те, что уже лежат на земле. Выбирайте сухую погоду для сбора материала. Влажные шишки могут быстро портиться или покрываться плесенью.

После сбора распределите шишки на мешковине и очистите от мусора и хвои с помощью пылесоса или щетки. Затем обработайте инсектофунгицидом, который доступен в агрохимических и биологических вариантах.

После высыхания шишек уложите их слоями в ящик, разделяя слои газетой. Храните ящик в сарае, прикрытый сверху мешковиной для защиты от прямых солнечных лучей.

Шишки в декоре вашего сада. Мульчирование и декорирование.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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