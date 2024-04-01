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Первая подкормка малины весной: кусты должны получить все необходимые элементы

Как подкармливать малину весной, чтобы получить богатый урожай

1:46
Садоводство » Деревья и кустарники

Весенняя подкормка малины является одним из важнейших моментов в уходе за этим растением. Правильно проведенная подкормка позволит получить богатый урожай вкусных и сочных ягод.

Как подкармливать малину весной, чтобы получить богатый урожай
Фото: commons.wikimedia.org by Johan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первая подкормка для малины весной должна содержать все необходимые элементы питания, которые помогут растению хорошо расти и развиваться. Основные элементы, которые необходимо добавить в подкормку, это азот, фосфор и калий.

Азот способствует развитию зелёной массы растения, что особенно важно в начале вегетационного периода. Фосфор улучшает корневую систему и способствует формированию цветочных почек. Калий повышает устойчивость растения к болезням и вредителям, а также способствует созреванию плодов.

Для проведения подкормки малины весной можно использовать органические и минеральные удобрения. Органические удобрения, такие как перегной, компост или растворенный навоз, натуральным образом улучшают почву, обогащая ее необходимыми питательными веществами. Минеральные удобрения можно использовать в виде специальных комплексов для ягодных культур, которые содержат оптимальное соотношение азота, фосфора и калия.

Подкормку для малины рекомендуется проводить в начале вегетационного периода, когда начинают появляться первые почки на растениях. Для этого удобно использовать раствор удобрений, который можно полить вокруг кустов или нанести под корневую зону растений.

Помните, что правильно подобранная и проведенная подкормка для малины весной поможет вашим растениям активно расти и развиваться, обеспечивая богатый и вкусный урожай ягод. Следите за состоянием растений, регулярно проводите уход и радуйтесь своему успешному садоводству!

Первая весенняя подкормка малины, от которой зависит урожай
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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