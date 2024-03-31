Этот сорт тыквы с необычной окраской даёт плоды с сочной мякотью: подходит для употребления в свежем виде

Сорт тыквы "Голубой хаббард" (Blue Hubbard)

Этот сорт тыквы начинает активно формировать плоды в августе и за месяц до начала холодов вырастает великолепное тыквенное растение. Речь о "Голубом хаббарде" (Blue Hubbard).

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Мякоть тыквы сочная, а ее кожура окрашена в голубо-зеленый оттенок. Эту тыкву можно употреблять сырой, добавлять в салаты или мариновать. Мякоть не слишком толстая, но очень плотная, а семенная камера велика. Характеризуется нежным вкусом и мягкой текстурой.