Этот сорт тыквы с необычной окраской даёт плоды с сочной мякотью: подходит для употребления в свежем виде

Этот сорт тыквы начинает активно формировать плоды в августе и за месяц до начала холодов вырастает великолепное тыквенное растение. Речь о "Голубом хаббарде" (Blue Hubbard).

Фото: commons.wikimedia.org by Laurascudder is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported