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Разбираемся в вопросе: что делать с мульчей, убирать или прост оставить на грядке

Нужно ли убирать мульчу с клубники?

1:23
Садоводство » Советы

Садоводы и огородники часто сталкиваются с дилеммой: нужно ли убирать старую мульчу с клубники весной или можно оставить её на грядке. Некоторые считают, что старая мульча может стать источником болезней и вредителей, в то время как другие считают, что она защищает растения от перепадов температуры и сохраняет влагу в почве.

Нужно ли убирать мульчу с клубники?
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Во-первых, старая мульча может действительно стать проблемой, если в ней развиваются грибковые заболевания или плодовые вредители. В этом случае лучше всего убрать старую мульчу и заменить ее новой, чтобы не допустить распространения инфекции на здоровые растения.

Однако, если старая мульча выглядит здоровой и не содержит следов гнили или вредителей, то ее можно оставить на грядке. Старая мульча обладает множеством полезных свойств, таких как удержание влаги, защита от переохлаждения или перегрева почвы, подавление сорняков, обогащение почвы органическим веществом.

Таким образом, ответ на вопрос о необходимости убирать старую мульчу с клубники весной не является однозначным и зависит от состояния мульчи и общего состояния грядки. Важно регулярно проверять мульчу на предмет заболеваний и вредителей, а также обновлять ее при необходимости. В любом случае, правильно подобранная и ухоженная мульча поможет вам выращивать здоровые и урожайные ягоды на вашем участке.

Весной мешает старая мульча? Что делать с мульчей перед посадкой?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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