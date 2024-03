Рассказываем причины, когда рассада резко упала

Рассада – это нежные, молодые растения, подготовленные для посадки в открытый грунт после того, как их сеяли в контейнеры или проращивали в специальных поддонах. Растение, которое прекрасно процветало и поднимало настроение своими зелёными листьями, внезапно легло истомленным на землю. Что могло произойти? Почему рассада, кажущаяся такой обещающей, вдруг подвяла?

Фото: commons.wikimedia. org by KVDP is licensed under released into the public domain by the copyright holder