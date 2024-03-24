Это растение оживит любой участок: оно яркое даже зимой — просто диво

Посадите в саду сумах оленерогий и наслаждайтесь яркими красками

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Существуют растения, которые привлекательны на протяжении всего тёплого сезона и даже зимой, но особенно они очаровательны осенью. К одному из таких неприхотливых и ярких видов относится сумах оленерогий или уксусное дерево.

Фото: https://www.flickr.com/photos/noelzialee/274218518/ by Noël Zia Lee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Его изогнутые ветви, напоминающие олений рог, и тёмные плоды, похожие на объёмные свечи, оживляют унылый зимний пейзаж. Однако особенно великолепен он осенью, когда его листья приобретают красочные оттенки, создавая палитру, способную поднять настроение даже в самую пасмурную погоду.

Сумах оленерогий — это не только эффектный кустарник, но и очень неприхотливый. Его легко формировать, а крона быстро нарастает. Растение может расти на различных почвах и в разных условиях освещения, не требует частых поливов и удобрений. Оно способно переносить неблагоприятные условия и не подвержено многим болезням и вредителям.

Однако перед посадкой сумаха стоит учитывать его особенности. Растение способно давать прикорневую поросль на значительное расстояние от основного куста, а его химический состав может влиять на почву. Несмотря на это, сумах остается прекрасным выбором для создания красочного и яркого сада, который будет привлекателен в любое время года.

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