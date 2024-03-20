Вот куда нужно поставить фикус Бенджамина: создайте своими руками ауру денег — один предмет усилит эффект

Куда поставить фикус Бенджамина

Фикус Бенджамина — растение, требующее небольшого ухода. При выборе места для него важно учитывать потребности цветка прежде всего, а затем уже принимать во внимание советы эзотериков.

Фото: source: David Stang. First published at ZipcodeZoo.com by Photo by David J. Stang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Освещение играет ключевую роль: пестролистные сорта нуждаются в ярком, а темные — в рассеянном свете. От прямых лучей солнца фикусы защищают лёгкой занавеской или размещают на расстоянии от южного окна.

Если фикус используется для интерьера и стоит в глубине помещения, необходимо обеспечить искусственное освещение. Не рекомендуется размещать растение на сквозняке, под кондиционером или рядом с обогревателями. Во время проветривания горшок лучше закрыть газетой.

На улице фикус можно выставить только в тёплую погоду и в защищённое от ветра место. От оконного стекла следует держать его на расстоянии, чтобы избежать перегрева летом и обмерзания зимой, пишет Дзен-канал "Ваш Цветок".

Согласно мнению биоэнергетиков, фикус Бенджамина обладает большой аурой, что может влиять на его местоположение в доме. Рекомендуется ставить его в кабинете для уменьшения напряжения или на кухне для увеличения благосостояния. Однако следует избегать резких перепадов температуры и влажности, чтобы не допустить опадания листьев.

С точки зрения фэн-шуй, фикус Бенджамина лучше разместить в юго-восточном секторе, чтобы привлечь деньги. Область корней можно украсить монеткой для усиления этого эффекта.