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Посадите растения, которые укрепят иммунную систему и помогут избавиться от простуды

Рассказываем о растениях, которые помогут нашему здоровью

2:36
Садоводство » Советы

На даче важно иметь не только красивые и ухоженные цветы, но и растения, которые помогут укрепить иммунную систему и избавиться от простуды. Сегодня мы рассмотрим несколько таких культур, которые прекрасно подойдут для выращивания на вашем садовом участке.

Рассказываем о растениях, которые помогут нашему здоровью
Фото: creativecommons.org by Katja Schulz is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Первым растением в нашем списке находится эхинацея — многолетнее растение, которое славится своими медицинскими свойствами. Это растение из семейства астровых обладает противовирусными и иммуностимулирующими свойствами. Употребление эхинацеи в виде настоев и отваров позволяет сократить продолжительность простудных заболеваний и снизить их симптомы.

Ещё одним полезным растением для избавления от простуды является зверобой. Это неприхотливый кустарник, который издавна используется в народной медицине. Зверобой обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами, благодаря чему он эффективен при борьбе с простудными заболеваниями и респираторными инфекциями. Чай из зверобоя помогает улучшить общее состояние организма и сократить сроки выздоровления.

Среди травянистых растений, которые помогают избавиться от простуды, также стоит упомянуть мяту. В ее состав входят эфирные масла, которые обладают антисептическими и противовоспалительными свойствами. Чай из мяты помогает снять заложенность носа, облегчить дыхание и снизить температуру при простудных заболеваниях.

Кроме того, стоит обратить внимание на алоэ вера. Этот суккулент славится своими лечебными свойствами и используется в косметологии и медицине. Использование сока алоэ вера усиливает иммунитет, помогает бороться с вирусами и инфекциями. При насморке и кашле можно приготовить настой из листьев алоэ вера и полоскать горло — это смягчит раздражение и ускорит заживление.

Завершаем наш список растений, помогающих избавиться от простуды, розмарином. Это ароматное и полезное растение обладает противовоспалительными, антисептическими и иммуностимулирующими свойствами. Розмарин содержит витамины и антиоксиданты, которые помогают укрепить иммунную систему. Этот травянистый кустарник также способствует разжижению мокроты и улучшению дыхания при простудных заболеваниях.

Выращивание этих растений на вашей даче не только украсит ваш сад, но и станет надежной помощью в борьбе с простудой. Помните, что растения могут иметь индивидуальные особенности и противопоказания, поэтому перед использованием их в лечебных целях, проконсультируйтесь с врачом или фитотерапевтом.

Эти полезные травы для чая должны быть у каждого в аптечке
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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