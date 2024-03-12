Сад будет просто прекрасен: рассказываем о популярных растениях, которые уже можно сажать

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Эти луковичные и клубневые цветы посадите весной

2:52
Садоводство » Цветы

Весна — прекрасное время, когда природа оживает после зимней спячки, а садоводы и цветоводы приступают к активной работе на своих участках. Сажать луковичные и клубневые цветы весной — это отличная идея, чтобы создать яркую и красочную атмосферу в саду или на балконе. Сегодня мы рассмотрим популярные и неприхотливые виды, которые можно успешно выращивать в этот период.

Эти луковичные и клубневые цветы посадите весной
Фото: a-z-animals. com/media/2023/02/iStock-1415022721.jpg

Нарциссы — одни из первоцветов, которые радуют нас своими нежными и ароматными цветами в начале весны. Важно знать, что нарциссы следует сажать осенью, чтобы они могли формировать луковицы в течение зимы и к моменту весенней посадки были полностью готовы к цветению. Однако, если вы пропустили осеннюю посадку, можно приобрести уже готовые растения с луковицами, которые можно посадить весной. Они будут радовать вас красивыми цветами уже в первые недели весны.

Тюльпаны — еще один из символов весеннего сада, который обязательно должен присутствовать в вашей коллекции клубневых цветов. Сажать тюльпаны весной можно двумя способами: посадка уже готовых луковиц в землю или покупка расцветших растений в горшках и их последующая посадка. Важно учесть, что при покупке тюльпанов в горшках следует выбирать растения с зелеными и здоровыми листьями, а также растущими бутонами. Это гарантирует успешное и продолжительное цветение.

Гиацинты — еще один вид луковичных цветов, которые обязательно должны быть в вашем весеннем саду. Гиацинты выглядят очень элегантно и излучают неповторимый аромат. Сажать гиацинты весной можно также двумя способами: посадка луковиц в землю или покупка расцветших растений. Если вы решаете посадить луковицы, то отдайте предпочтение большим и здоровым экземплярам, чтобы они могли развить хороший корневой аппарат и обеспечить обильное и продолжительное цветение.

Крокусы — это маленькие, но очень яркие и декоративные цветы, которые излучают особое очарование среди ранних весенних растений. Крокусы можно сажать весной двумя способами: посадка луковиц или покупка уже готовых расцветших растений. Важно учесть, что крокусы предпочитают солнечные участки, хорошо дренированные почвы и достаточное количество влаги. Поэтому, обеспечьте им такие условия для успешного выращивания.

Каждый из этих видов луковичных и клубневых цветов обладает своей уникальной красотой и шармом, что делает их незаменимыми декоративными элементами в нашем саду и наших балконах. Независимо от выбора, сажать и выращивать луковичные и клубневые цветы весной — это замечательное занятие, которое позволяет нам наслаждаться яркими красками и неповторимыми ароматами в течение всего весеннего сезона.

Какие луковичные цветы посадить весной?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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