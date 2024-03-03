Обязательно сделайте это с туями, как только растает снег: три золотых правила — профилактика пожелтения хвои

Три процедуры для туй весной

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Туи, хотя и считаются вечнозелёными, могут подвергаться пожелтению и высыханию побегов, что сильно портит их декоративный вид. Чтобы избежать этого, рекомендуется провести несколько простых процедур ранней весной, пишет Дзен-канал "Садоёж".

Фото: Own work by Crusier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Во-первых, весной, когда температура становится положительной, полезно периодически опрыскивать туи, чтобы хвоя могла впитывать влагу.

"Пару раз до оттаивания почвы очень рекомендую провести опрыскивания. А как только температура стабильно будет плюсовая, снег сойдет, грунт оттает, можно начинать производить поливы теплой водой. Норма — до 10 л воды на 1 м высоты дерева", — пишет садовод.

Во-вторых, для поддержания кислотно-щелочного баланса почвы рекомендуется провести полив растений лимонной кислотой и добавить немного янтарной кислоты, которая является естественным стимулятором роста.

"На 10 л воды потребуется 1 чайная ложка лимонки. Кстати, небольшое количество кислоты можно добавить в воду и в процессе опрыскивания", — советует садовод.

И, наконец, удобрение магнием весной также играет важную роль, поскольку этот микроэлемент необходим для сохранения свежего вида растений и насыщенного цвета их хвои. По необходимости подкормку можно повторить в конце лета.

"Магний можно внести как корневым, так и внекорневым способом. Самый простой и удобный вариант — использовать сульфат магния. Для полива на 10 л воды потребуется 1,5 ст л удобрения, для опрыскивания — в два раза меньше", — пишет автор Дзен-канала.