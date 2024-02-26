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Случается, что плодовые деревья не плодоносят многие годы. Почему это происходит?

Плодовые деревья могут радовать и огорчать. Разбираемся в чём причина

2:05
Садоводство » Деревья и кустарники

Плодовые деревья — это не только красивое украшение нашего сада, но и ценный источник питательных веществ и вкусных фруктов. Однако, иногда бывает так, что они не дают урожая, что может вызвать разочарование и беспокойство у садоводов. В этой статье мы расскажем о причинах, почему плодовые деревья могут не приносить плодов, и как справиться с этой проблемой.

Плодовые деревья могут радовать и огорчать. Разбираемся в чём причина
Фото: Own work by Korona b is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Самой распространённой причиной отсутствия урожая является неправильный уход за деревьями. Недостаток полива, неправильное подкормление, неправильная обрезка — всё это может привести к тому, что деревья не будут развиваться должным образом и не смогут дать хороший урожай. Поэтому, перед тем как начать беспокоиться о том, почему деревья не дают плодов, стоит внимательно изучить их условия выращивания и убедиться, что вы выполняете все необходимые меры по уходу за ними.

Ещё одной причиной может быть недостаток опыления. Некоторые плодовые деревья нуждаются в опылении от других растений, чтобы дать урожай. Если в вашем саду нет других деревьев того же вида или они находятся на большом расстоянии друг от друга, то это может быть причиной отсутствия плодов. В этом случае, рекомендуется посадить в саду несколько разных сортов деревьев, чтобы обеспечить опыление и получить хороший урожай.

Также причиной отсутствия плодов может быть заболевание деревьев или нападение вредителей. Если вы заметили, что на листьях или плодах деревьев появились пятна или следы от вредителей, то необходимо принять меры по борьбе с ними. Для этого можно использовать специальные препараты или обратиться за помощью к специалистам.

Одной из причин отсутствия урожая может быть неподходящая погода. Сильные морозы, заморозки весной или дождливое лето могут негативно сказаться на развитии деревьев и привести к тому, что они не смогут дать плоды. В этом случае, необходимо принять меры по защите деревьев от неблагоприятных погодных условий, например, укрыть их специальными материалами или использовать средства для защиты от заморозков.

Что делать, если деревья не плодоносят?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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