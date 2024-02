Случается, что плодовые деревья не плодоносят многие годы. Почему это происходит?

Your browser does not support the audio element.

Плодовые деревья — это не только красивое украшение нашего сада, но и ценный источник питательных веществ и вкусных фруктов. Однако, иногда бывает так, что они не дают урожая, что может вызвать разочарование и беспокойство у садоводов. В этой статье мы расскажем о причинах, почему плодовые деревья могут не приносить плодов, и как справиться с этой проблемой.

Фото: Own work by Korona b is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic