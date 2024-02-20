Какая температура воздуха считается идеальной для овощной рассады

Рассаде должно быть комфортно. Рассказываем о температуре

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Для успешного выращивания овощной рассады необходимо создать оптимальные условия, в том числе и температурный режим. Разные культуры имеют свои температурные предпочтения, но в целом можно выделить общие рекомендации по температурным условиям для рассады овощей.

Оптимальная температура воздуха

Для большинства овощных культур идеальной температурой воздуха для прорастания семян является диапазон от +18 до +25 °С.

После появления всходов температуру можно снизить до +15-+18 °С днем и +12-+15 °С ночью. Это будет способствовать развитию крепкой и здоровой рассады.

В период закаливания перед высадкой в открытый грунт температуру постепенно снижают до +10-+12 °С.

Температурные предпочтения отдельных культур:

Томаты: +24-+26 °С для прорастания; +18-+22 °С для выращивания.

Огурцы: +25-+30 °С для прорастания; +20-+25 °С для выращивания.

Перцы: +26-+30 °С для прорастания; +20-+25 °С для выращивания.

Баклажаны: +24-+30 °С для прорастания; +20-+25 °С для выращивания.

Капуста: +18-+20 °С для прорастания; +15-+17 °С для выращивания.

Последствия нарушения температурного режима

Слишком высокая температура может привести к вытягиванию рассады, ослаблению иммунитета и снижению урожайности.

Слишком низкая температура замедлит рост и развитие рассады, может вызвать заболевания и привести к гибели растений.

Для поддержания оптимальной температуры рекомендуется использовать специальные термометры и тепличные конструкции. Также необходимо регулярно проветривать помещение, чтобы не допускать перегрева.

Соблюдение температурного режима является важным условием для выращивания крепкой и здоровой рассады, которая даст обильный урожай в будущем.