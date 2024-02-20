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Какая температура воздуха считается идеальной для овощной рассады

Рассаде должно быть комфортно. Рассказываем о температуре

2:05
Садоводство » Овощи

Для успешного выращивания овощной рассады необходимо создать оптимальные условия, в том числе и температурный режим. Разные культуры имеют свои температурные предпочтения, но в целом можно выделить общие рекомендации по температурным условиям для рассады овощей.

Рассаде должно быть комфортно. Рассказываем о температуре

Оптимальная температура воздуха

  • Для большинства овощных культур идеальной температурой воздуха для прорастания семян является диапазон от +18 до +25 °С.
  • После появления всходов температуру можно снизить до +15-+18 °С днем и +12-+15 °С ночью. Это будет способствовать развитию крепкой и здоровой рассады.
  • В период закаливания перед высадкой в открытый грунт температуру постепенно снижают до +10-+12 °С.

Температурные предпочтения отдельных культур:

  • Томаты: +24-+26 °С для прорастания; +18-+22 °С для выращивания.
  • Огурцы: +25-+30 °С для прорастания; +20-+25 °С для выращивания.
  • Перцы: +26-+30 °С для прорастания; +20-+25 °С для выращивания.
  • Баклажаны: +24-+30 °С для прорастания; +20-+25 °С для выращивания.
  • Капуста: +18-+20 °С для прорастания; +15-+17 °С для выращивания.

Последствия нарушения температурного режима

  • Слишком высокая температура может привести к вытягиванию рассады, ослаблению иммунитета и снижению урожайности.
  • Слишком низкая температура замедлит рост и развитие рассады, может вызвать заболевания и привести к гибели растений.

Для поддержания оптимальной температуры рекомендуется использовать специальные термометры и тепличные конструкции. Также необходимо регулярно проветривать помещение, чтобы не допускать перегрева.

Соблюдение температурного режима является важным условием для выращивания крепкой и здоровой рассады, которая даст обильный урожай в будущем.

Оптимальная температура для рассады
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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