Рассказываем преимущества облепихи, которую вы захотите посадить на участке

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Что лечит и чем полезна облепиха?

2:46
Садоводство » Цветы

Облепиха является одним из самых ценных и полезных природных продуктов, известных человечеству уже на протяжении тысячелетий. Это маленький, оранжевый плод, который произрастает на кустарниках облепихи. Облепиха нередко называется "королем биологического королевства", так как она содержит огромное количество витаминов, минералов и других питательных веществ, полезных для нашего организма.

Что лечит и чем полезна облепиха?
Фото: creativecommons.org by Joanna Boisse is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Одна из главных польз облепихи - её обогащающие свойства. Облепиха богата витаминами C, E и К, а также витаминами группы В. Витамин C, содержащийся в облепихе, помогает укрепить иммунную систему и справиться с простудными и вирусными инфекциями. Витамин Е способствует здоровью и улучшению состояния кожи, а витамин К помогает восстанавливать поврежденные ткани и заживлять раны.

Облепиха также богата антиоксидантами. Антиоксиданты помогают бороться с вредными свободными радикалами в организме, которые могут приводить к различным заболеваниям, включая рак и сердечно-сосудистые заболевания. Регулярное потребление облепихи может помочь защитить наши клетки от повреждений и улучшить общее состояние здоровья.

Облепиха является отличным источником жирных кислот - Омега-3, Омега-6 и Омега-7. Эти жирные кислоты считаются "хорошими" жирами и с помощью них намного улучшается здоровье нашей кожи, волос и ногтей. Они также положительно влияют на работу нашего сердца и сосудов, помогая снизить уровень холестерина в крови и предотвратить образование тромбов.

Кроме того, облепиха содержит в себе большое количество минералов, включая железо, калий, магний, фосфор и кальций, которые необходимы для нормального функционирования нашего организма. Железо помогает в борьбе с анемией, а калий поддерживает нормальную работу сердца и нервной системы. Магний способствует расслаблению мышц и контролю кровяного давления, а фосфор и кальций сильными костылями для нашего скелета.

Употребление облепихи может быть полезно для профилактики некоторых заболеваний, таких как атеросклероз, диабет и заболевания печени. Ее применение может также помочь снизить воспаление, улучшить пищеварение и предотвратить чувство усталости и стресса.

Можно сказать, что облепиха - это настоящая природная аптека. Её многочисленные пользы для здоровья организма комбинируются с её приятными вкусовыми качествами, делая её идеальным дополнением к нашему ежедневному рациону питания. Соки, масла, джемы и чаи из облепихи - все они могут быть использованы для того, чтобы добавить в нашу жизнь здоровья и баланса.

Посадка и уход облепихи
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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