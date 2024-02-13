Вырастить арбузы можно и в регионе с холодным климатом, нужно посадить их в теплице и правильно ухаживать

Как ухаживать за арбузами в теплице

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Арбузы — это любимые летние ягоды, которые мы обожаем есть в жаркие дни. Но что делать, если вы живете в регионе с холодным климатом? Решением может стать выращивание арбузов в теплице. Как правильно ухаживать за ними, чтобы получить богатый урожай?

Фото: https://search.creativecommons.org/

Выбор сорта арбуза

Первым шагом к успешному выращиванию арбузов в теплице является выбор подходящего сорта. Не все сорта арбузов подходят для выращивания в закрытом помещении. Лучше всего выбирать ранние сорта, которые быстро созревают и не требуют длительного сезона роста. Также обратите внимание на размер плодов — для теплицы лучше выбирать сорта среднего или маленького размера.

Подготовка почвы

Для выращивания арбузов в теплице необходима плодородная почва с хорошей воздухопроницаемостью. Перед посадкой рекомендуется добавить в почву компост или перегной для обогащения ее питательными веществами. Также необходимо обеспечить хорошую дренажную систему, чтобы избежать застоя воды.

Посадка рассады

Лучше всего выращивать арбузы в теплице из рассады. Посадка проводится в конце весны или начале лета, когда температура воздуха в теплице стабильно выше 15 градусов. Рассаду следует высаживать на глубину 2-3 см и оставлять между растениями расстояние около 50 см.

Полив и удобрение

Арбузы любят влажную почву, поэтому регулярный полив является важным условием для их успешного выращивания. Однако, главное не переусердствовать с поливом, чтобы избежать загнивания корней. Также рекомендуется подкармливать растения комплексным удобрением каждые 2-3 недели.

Обрезка и поддержка растений

Чтобы арбузы не занимали слишком много места в теплице, их следует обрезать, оставляя на каждом растении не более 2-3 плодов. Также рекомендуется поддерживать растения с помощью опор, чтобы они не лежали на земле и не подвергались риску повреждения.