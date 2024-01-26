Не выбрасывайте помидорных пасынков: это и новые кусты, и средство от вредителей, и удобрения

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Понятие пасынкования известно каждому опытному огороднику, особенно, если речь идет о высокорослых томатах. В течение всего сезона проводится эта процедура, и часто после нее остаются ненужные, на первый взгляд, боковые побеги, которые обычно отправляются на компост.

Фото: flickr. com by Harry Rose is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Однако стоит помнить, что помидорные пасынки могут быть полезными.

Рассмотрим несколько способов использования пасынков.

Длинные пасынки (от 10 см) можно укоренить для получения дополнительных кустов помидоров. Пасынки помещают в землю, регулярно подкармливают их, а полив осуществляют теплой водой. После укоренения томаты становятся крепкими и готовыми для пересадки на огород. Завязи на таких кустах появляются быстрее, чем на обычных.

Томатные пасынки содержат соланин, ядовитое вещество для комаров, земляных блох, гусениц и бабочек-капустниц. Запах ботвы отпугивает полевок, кротов и медведок. Раствор из пасынков может служить эффективным средством от вредителей.

Для приготовления раствора пасынков их следует измельчить и залить холодной водой (2,5 л на 1 кг пасынков). Состав варится в течение часа и после остывания процеживается, разбавляя водой в соотношении 1:4. Этим раствором обрабатываются посадки в огороде и в саду не реже одного раза в неделю, исключая период цветения.

Также пасынки томатов можно использовать в качестве удобрения для улучшения почвы. Их помещают в ведро или бочку на ¾, заливают отстоявшейся водой, накрывают пленкой с отверстием для выхода испарений и настаивают 2 недели. Готовый состав разводится водой в соотношении 1:10 и используется для прикорневой подкормки растений 1 раз в неделю.