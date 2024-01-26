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Петрушка прорастает через 2-3 недели после посадки, свежую зелень можно есть круглый год

Как вырастить петрушку у себя на подоконнике

1:23
Садоводство » Советы

Для того чтобы посадить петрушку, необходимо выбрать подходящее место и подготовить почву. Петрушка предпочитает солнечные или полутенистые места с плодородной и влажной почвой. Поэтому выбирайте место, где будет достаточно солнечного света, но при этом почва не будет пересыхать.

Как вырастить петрушку у себя на подоконнике
Фото: https://www.expertbulletin.com/

Перед посадкой необходимо подготовить почву, прополоть и прорыхлить её. Также можно добавить компост или перегной для улучшения плодородия почвы. Затем сделать небольшие углубления в почве и поместить в них семена петрушки. Расстояние между лунками должно быть около 10-15 см.

После посадки обязательно полейте почву вокруг растений и убедитесь, что она хорошо увлажнена. Для лучшего роста и развития петрушки, рекомендуется регулярно поливать её, особенно в жаркую погоду.

Кроме того, не забывайте удалять сорняки и рыхлить почву вокруг растений, чтобы они получали достаточно питания и кислорода.

Петрушка обычно прорастает через 2-3 недели после посадки. Когда растения вырастут до 10-15 см, можно провести первый сбор листьев. Не срывайте все листья сразу, оставьте некоторые для дальнейшего роста.

Следуя этим простым советам, вы сможете вырастить вкусные и полезные зеленые листья этого растения прямо у себя на участке или в горшке на окне.

Посев петрушки
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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