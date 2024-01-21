Сделайте это с семенами перед посадкой: избавьтесь от опасных патогенов, губящих урожай

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Обработайте семена марганцовкой или "Хлоргексидином"

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Садоводство » Советы

До 30% случаев заболеваний томатов и перца связаны с передачей через семена. Известные садоводы с опытом настоятельно рекомендуют проводить обеззараживание перед посевом. В период сбора урожая и подготовки семян патогены достигают максимальной активности, и часто возбудители болезней обнаруживаются на семенах. Огородники Дзен-канала "Сад огород лайф" назвали два рабочих метода.

Обработайте семена марганцовкой или "Хлоргексидином"
Фото: Own work by Philmarin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Обработка "Хлоргексидином"

Научно доказано, что семена, обработанные средством, практически полностью очищаются от любых грибковых патогенов. Подержите их в растворе 5-7 минут. После этого протрите их сухой марлей и храните в чистом месте.

Обработка перманганатом калия (марганцовкой)

Разведите половину чайной ложки средства в стакане тёплой воды и выдержите семена в нём пять минут. Затем просушите их медицинской марлей и храните до момента посадки.

Обработка марганцовкой
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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