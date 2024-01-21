Сделайте это с семенами перед посадкой: избавьтесь от опасных патогенов, губящих урожай

Обработайте семена марганцовкой или "Хлоргексидином"

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

До 30% случаев заболеваний томатов и перца связаны с передачей через семена. Известные садоводы с опытом настоятельно рекомендуют проводить обеззараживание перед посевом. В период сбора урожая и подготовки семян патогены достигают максимальной активности, и часто возбудители болезней обнаруживаются на семенах. Огородники Дзен-канала "Сад огород лайф" назвали два рабочих метода.

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Обработка "Хлоргексидином"

Научно доказано, что семена, обработанные средством, практически полностью очищаются от любых грибковых патогенов. Подержите их в растворе 5-7 минут. После этого протрите их сухой марлей и храните в чистом месте.

Обработка перманганатом калия (марганцовкой)

Разведите половину чайной ложки средства в стакане тёплой воды и выдержите семена в нём пять минут. Затем просушите их медицинской марлей и храните до момента посадки.