Это важно сделать на участке после оттепели и возвращении морозов: агроном рассказал, как избежать снегопотерь

Согласно прогнозам Гидрометцентра, европейскую часть России ожидают сильные снегопады, после чего наступит оттепель. Зачастую после таких аномалий морозы возвращаются. Температурные скачки опасны на посадок на дачных участках и огородах, поскольку приводят к уменьшению уровня снежного покрова. В этих условиях важно его грамотно отрегулировать. О том, как это сделать, рассказал агроном Пётр Синьковский.
Эксперт напомнил, что классический уровень снежного покрова составляет 60-80 см. Если он меньше, снег может не выполнить все нужные функции для растений. Часто требуется его коррекция. Виной тому становятся оттепель и ветер.
Как сообщает сайт aif.ru, после визуальной оценки проблемных участков нужно перенести снег оттуда, где имеются излишки, на места, где его не хватает. Возьмите его с зон вокруг дома и хозяйственных построек. Также природный материал скапливается на крыше, где он ни к чему.
При уборке снега с дорожек распределяйте его равномерно, чтобы не образовались кучи и впадины. После использования снегоочистителя важно разровнять снег, особенно на газонах.
Агроном напомнил, что в январе стоит задуматься о снегозадержании, не дожидаясь интенсивного таяния.
"Кроме прочего, вы в определённой степени застрахуетесь от излишних снегопотерь во время будущих оттепелей, а они ещё в течение зимы будут обязательно", — отметил специалист.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.