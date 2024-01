Это важно сделать на участке после оттепели и возвращении морозов: агроном рассказал, как избежать снегопотерь

Your browser does not support the audio element.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, европейскую часть России ожидают сильные снегопады, после чего наступит оттепель. Зачастую после таких аномалий морозы возвращаются. Температурные скачки опасны на посадок на дачных участках и огородах, поскольку приводят к уменьшению уровня снежного покрова. В этих условиях важно его грамотно отрегулировать. О том, как это сделать, рассказал агроном Пётр Синьковский.

Фото: "Огород зимой" by Barbariandeagle is marked with CC0 1.0. is licensed under This work has been marked as dedicated to the public domain.