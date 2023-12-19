Владельцы остроконечных коньковых теплиц могут не беспокоиться: благодаря особому дизайну снег с крыши сами собой сбрасывается. Однако тем, кто установил арочные теплицы, эксперт в области садоводства, агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных советует быть внимательными: большое количество снега может повредить поликарбонат. Именно поэтому садоводам настоятельно рекомендуется очищать свои теплицы.
Возможность часто посещать свои "владения" не дана каждому огороднику. Если у вас есть такая возможность, то заранее позаботьтесь о защите конструкции. В этом помогут подпорки в форме буквы "т", установленные под дуги теплицы. Важно подводить их именно под дуги, к которым крепится поликарбонат. Если подпорки будут установлены под горизонтальные стяжки, проходящие под крышей теплицы, они не смогут защитить парник от деформации. Идеальный вариант — подводить доску-дюймовку под крышу теплицы, длиной немного меньше длины самой теплицы, и опирать подпорки на неё.
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