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Чистить теплицу зимой от снега необязательно: поможет простое решение

1:12
Садоводство » Советы

Владельцы остроконечных коньковых теплиц могут не беспокоиться: благодаря особому дизайну снег с крыши сами собой сбрасывается. Однако тем, кто установил арочные теплицы, эксперт в области садоводства, агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных советует быть внимательными: большое количество снега может повредить поликарбонат. Именно поэтому садоводам настоятельно рекомендуется очищать свои теплицы.

Чистить теплицу зимой от снега необязательно: поможет простое решение
Фото: "Теплица, отапливаемая компьютером" by ayampolsky is licensed under CC BY-SA 2.0.

Возможность часто посещать свои "владения" не дана каждому огороднику. Если у вас есть такая возможность, то заранее позаботьтесь о защите конструкции. В этом помогут подпорки в форме буквы "т", установленные под дуги теплицы. Важно подводить их именно под дуги, к которым крепится поликарбонат. Если подпорки будут установлены под горизонтальные стяжки, проходящие под крышей теплицы, они не смогут защитить парник от деформации. Идеальный вариант — подводить доску-дюймовку под крышу теплицы, длиной немного меньше длины самой теплицы, и опирать подпорки на неё.

Ранее Pravda.Ru назвала растения, которые нельзя сажать в одиночку.

Теплица зимой - не делайте лишнего
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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